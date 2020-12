Gallipoli, ressa di fronte al locale: scatta il post-denuncia ed è polemica

Continua a far discutere a Gallipoli il post di Flavio Fasano. L'ex sindaco e assessore provinciale ha infatti pubblicato sui social due foto scattate il 23 sera nella città vecchia, dove la zona rossa non sembrava affatto essere stata percepita dai clineti di un bar, in fila per prendere da bere. Un assebramento evidente, che ha allarmato l'avvocato e scaldato gli animi. Tra i gestori di locali, c'è che ha accusato Fasano di aver puntato il dito su un avversario politico, ricordando la condizione non facile degli imprenditori. Ma in tanti hanno invece condiviso la denuncia, auspicando un intervento fermo delle forze dell'ordine.

