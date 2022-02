Bestemmie, bettole aperte nei giorni festivi e "animali immondi". Il documento: ecco i reati a metà dell'800

Una condanna per "bestemmia" in dieci anni ma più di 200 furti e quattro "ferite con storpio". Ma nell'elenco dei "misfatti" di cui si macchiarono i gallipolini tra il 1.842 e il 1.851 rientrano anche gli omicidi, la cospirazione e la "contraffazione di bolli doganali". Reati comuni a tutti i pugliesi dell'epoca e per i quali le pene erano più che severe: dai lavori forzata alla galera. Ma a volte il misfatto si pagava anche con la pena capitale e la morte. È tutto nero su bianco, riportato nel "Quadro numerativo de' misfatti, delitti e contravvenzioni di Polizia commessi nel circolo di Gallipoli".

Il documento: un antenato del report delle forze dell'ordine

L'originale documento - una sorta di "antenato" dei moderni report delle forze dell'ordine - è rintracciabile in rete. E riporta nel dettaglio, anno per anno, misfatti, delitti e contravvenzioni commessi dalla popolazione di Gallipoli nel XIXsecolo. Un documento che attraverso l'elencazione dei reati racconta molto anche dello stile di vita dell'epoca. E delle "debolezze" alle quali il popolo cedeva, pur sapendo che il rischio di incappare nelle maglie della giustizia del tempo e fare dunque una brutta fine era elevato. Dura la vita per i condannati dell'epoca: potevano scrivere una lettera ogni tre mesi, quattro se ergastolani. Non potevano recitare le preghiere ad alta voce e non potevano giacere vestiti sul letto e neppure rimanere spogliati durante il giorno. Ma non potevano neppure comunicare tra loro e dovevano obbedire ai superiori. Niente baffi, infine: erano severamente vietati.

Risse, contrabbando e ingiurie ma un adulterio e un tentato strupo

A scorrere l'elenco dei delitti - reati per i quali si rischiava di finire in gattabuia - salta fuori come gli antenati dei gallipoli non si risparmiassero in risse, contrabbandi e ingiurie. Di casi del genere se ne contano a decine nel "bollettino" della polizia dell'800. Quasi del tutto assenti erano, invece, tipi di reati ben più gravi quali l'adulterio (un solo caso in dieci anni) e il tentato stupro.

Multa a chi gettava acqua in strada e deteneva animali immondi

Singolare l'elenco delle contravvenzioni che erano costretti a pagare i gallipolini dell'epoca. A partire dal "getto d'acqua nell'abitato". Multa comprensibile se si considerano le precarie condizioni igienico-sanitarie nelle quali versavano i centri abitati dell'epoca e l'assenza di fognatura e canali di smaltimento dell'acqua. Ecco perché chi gettava l'acqua per strada finiva per essere sanzionato. Ma durante quel decennio furono più di 20 i casi di persone sanzionate per apertura "di bettole nei festivi", per "detenzione di animali immondi". Difficile comprendere di quali generi di animali si trattasse, in realtà. C'è infine il capitolo "schiamazzi notturni". E nella città che d'estate "non dorme mai" già nell'Ottocento gli antenati della "movida" sembravano darsi da fare. Ben 12, infatti, le contravvenzioni della polizia.