Gallipoli, arriva il servizio di doposcuola per bambini e ragazzi fino ai 17 anni per famiglie con Isee fino a 20mila euro

Un servizio di doposcuola gratuito per le famiglie e ai cittadini di Gallipoli. È online sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per usufruire del servizio di doposcuolacon l'obiettivo di supportare la formazione e la crescita dei nostri giovani con un’età compresa tra i 6 e i 17 anni.

L'annuncio del sindaco



«Essere sindaco, essere amministratore vuol dire risolvere tutti i problemi che la quotidianità ci offre, ma vuol dire anche avere una visione politica lungimirante. Siamo d’accordo su quanto ogni tassello sia essenziale: lavori pubblici, eventi e così via - ha dichiarato il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva - Ma c’è una responsabilità che sento da quando faccio politica: migliorare il futuro (e il presente!) delle nuove generazioni. Per questo sono orgoglioso di questa misura perché garantire la possibilità di far seguire i propri figli e le proprie figlie nel percorso di crescita è un risultato, a mio avviso, importante».

È la prima volta che il Comune di Gallipoli mette a disposizione questa grande opportunità e che l’attuale Amministrazione ha scelto di portare avanti con forza e determinazione. Il doposcuola gratuito si traduce come un momento essenziale di crescita, formazione e socialità.



«Non abbiamo bisogno di dirci quanto questi ultimi anni ci abbiano tolto ed è per questo che vogliamo restituire ai più giovani la più bella tra le possibilità: la condivisione ha aggiunto il sindaco - Sono fortemente convinto che un accompagnamento tangibile durante l’infanzia e l’adolescenza possa essere un aiuto consistente per i diretti interessati. Anche un sorriso, lo scambio di una parola, il sapere che allungando la propria mano vi è l’altra pronta ad aiutare è essenziale, ora più che mai. Invito dunque le famiglie ad aderire, ad accogliere di buon grado questa nuova iniziativa di un Ente che vuole essere sempre vicino, ogni giorno di più», conclude il primo cittadino.

Il servizio gratuito per le famiglie

Doposcuola gratuito per bambini/e e ragazzi/e tra i 6 e i 17 anni residenti nel Comune di Gallipoli. È stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico rivolto alle famiglie per usufruire del servizio di doposcuola: potranno fare richiesta i nuclei familiari o i cittadini residenti a Gallipoli con figli di età compresa tra i 6 e 17 anni, frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. L’avviso è rivolto ai nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica, con ISEE in corso di validità non superiore a 20.000 euro.

Il servizio di doposcuola sarà fruibile fino al 30 giugno per cinque giorni a settimana.

Le domande dovranno essere trasmesse mediante la sottoscrizione del modulo di domanda, disponibile in cartaceo presso la sede comunale di via Pavia o digitale sul sito istituzionale dell’Ente, insieme alla copia del documento di identità e dell’ISEE in corso di validità. I documenti potranno essere consegnati a mano presso l’ufficio protocollo o inviati all’indirizzo pec: servizisociali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.

Le domande saranno ammesse con valutazione a sportello, tenendo conto della data di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I soggetti convenzionati che hanno manifestato la disponibilità ad erogare il servizio di doposcuola sono quattro ovvero “Amart Associazione Culturale”, l’ ”associazione di promozione sociale GEA”, “L’Albero” e “Mude srls”. Ogni nucleo familiare potrà scegliere in autonomia a quale soggetto rivolgersi.