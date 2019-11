Precipita dalle mura del centro storico, uomo in fin di vita

Ultimo aggiornamento: 13:04

Un uomo tra i 55 e i 60 anni è precipitato dalle mura del centro storico di Gallipoli, facendo un volo di circa dieci metri. L'incidente è avvenuto lungo la riviera Armando Diaz, nel centro storico di Gallipoli . L'uomo era affacciato al parapetto, proprio di fronte al bar Martinucci, quando per motivi ancora da chiarire avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato al suolo. La prima a soccorrerlo sarebbe stata una parente, poi aiutata dai dipendenti dei bar e dei ristoranti vicini, che hanno chiamato il 118.Miracolosamente l'uomo non è deceduto sul colpo, ma è in gravissime condizioni e, per questo, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, per chiarire la dinamica dell'incidente, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Gallipoli. Non si esclude il gesto volontario.