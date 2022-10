Gallipoli, pittule in spiaggia alla Purità per Santa Teresa. Partono dal mare, in costume da bagno, i riti per il Natale

“Ci oi faci nu bonu Natale te Santa Teresa hai nzignare”, recita un antico proverbio gallipolino e infatti , da oggi prende il via il Natale a Gallipoli. Nel giorno di Santa Teresa è tradizione fare le pittule ma, visto il sole quasi estivo, oggi questa tradizione è stata trasferita nella spiaggetta della Purità.

La pastorale nel centro storico

Lo start viene dato dalla pastorale gallipolina, unica nel suo genere e che da oggi, in occasione della festività di Santa Teresa d'Avila, comincerà ad allietare le strade e le corti del centro storico. Pastorale pittule e vino, un terzetto indissolubile che apre oggi i riti sacri e il profani, legati al Natale. Al termine della messa presso la Chiesa-Monastero della suore di Santa Teresa nel centro storico, infatti, sarà eseguita dai musicanti la tradizionale Pastorale gallipolina. Il raduno è previsto per le 18,30 presso il Frantoio del Viceré in via Santa Maria dove ci sarà anche la degustazione di pittule e vino.



“Con la festività di Santa Teresa la nostra Città apre le porte ai primi sapori e profumi del tempo natalizio – si legge in una pagina Facebook dedicata e chiamata appunto “Natale Caddhipulinu” - Gli amanti della Pastorale che desiderano unirsi ai musici con i propri strumenti, possono farlo così come è stato suggerito dagli organizzatori”.