Sorpresa a Gallipoli: pescatore prende una razza di 40 chili

Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. Così è stato oggi per un pescatore gallipolino che è riuscito a portare a bordo del peschereccio un pesce Razza di oltre 40 chilogrammi. La foto dell’uomo che esibisce fiero il grosso pesce è stata pubblicata sul gruppo facebook Pescatori di Gallipoli, dove i pescatori appunto condividono le gioie e le fatiche di questo mestiere con la comunità. “La speranza di ogni pescatore – ha scritto in un post Antonio Vincenti - è stata sempre quella di fare una pesca grossa, rincorrere quel sogno sperando che prima o poi si possa avverare. Oggi finalmente è stata la giornata fortunata per Rino Carretta al comando della sua bellissima barca denominata Stefania Seconda ha pescato con le sue reti una Razza di oltre 40kg. Tutto questo e potuto accadere grazie al suo equipaggio composto da Francesco Coltura e Luigi”. Questo pesce, parente prossimo degli squali, vive sui fondali sabbiosi, ed piuttosto frequente tra i 10 ed 50 metri anche se può arrivare sino ai 100 metri di profondità. Spesso si addentra sotto costa, nelle zone delle secche per predare i molluschi e i crostacei nascosti sotto la sabbia. A causa della sua coda velenosa può essere un incontro poco gradito dai bagnanti, per un pescatore invece rappresenta un bottino di felicità.