Pasquetta al Parco Gondar: 15 ore no stop di musica. Ecco gli ospiti

Sei palchi, 100 artisti, live e djset, per 15 ore no stop. La Pasquetta torna a Parco Gondar a Gallipoli. Lunga la lista degli ospiti che animeranno la giornata: Mandrake, Niccolò Torielli, Tekemaya, Antonio Castrignanò, Io Te & Puccia, Mundial, Kawabonga, Praja On Tour, Big Mama, Vega On Tour e tanti altri. La data da fissare in agenda è quella del 10 aprile per la decima edizione più grande Festival di Pasquetta in Puglia.

Il programma della giornata

Protagonisti della giornata le incursioni di Mandrake (o forse Teodoro), la carica del gallipolino d’adozione Niccolò Torielli e Tekemaya a dirigere i giochi, live e dj set, writers che a suon di spray coloreranno la giornata di creatività, aree dedicate allo sport con campo da beach volley, calcetto e tennis da tavolo, artisti di strada, laboratori artistici per bambini e spettacoli di acrobazia circense, la suggestiva Parata dei Vivi di Zeromeccanica Teatro, un grande lunapark con giostre per grandi e piccini con in cui potersi scatenare, con una vasta area dedicata ai bambini con giochi gonfiabili, e le immancabili attrazioni per tutti, tra altalene, toromeccanico, la corrida, gli autoscontro, le molle elastiche, il tiro a segno e tante altre attrazioni pronte a scandire il ritmo con la loro allegria! Presente l'area ristoro allestita per l’occasione come punto ideale per poter preparare un pic nic esemplare, portando con se da casa tutti i piatti di un tipico pranzo all’aperto direttamente all'interno del Parco o preferendo la vasta scelta di piatti pronti caldi e freddi dell'angolo street food, tra paninoteca, pizzeria, piatti tipici del nostro territorio ma anche strizzando l'occhio alla cucina internazionale.

La musica protagonista

A partire dalle 11 del matitno si balla e si canta in compagnia dei numeorsi ospiti in riva allo ionio: contemporaneamente su sei palchi si passerà dalla taranta al divertentismo, dall’elettronica al roots reggae, dalla trap al reggaeton, passando per la techno, l’edm e la musica italiana e internazionale.

Il primo palco, la Pineta, ospiterà i sound esplosivi di Io Te & Puccia feat Antonio Castrignanò, Gli Avvocati Divorzisti, Big Mama, Kawabonga, Mistura Louca, Shocchezze, Alessandro Gemma feat Mino Burlesq from Vega Discoteque, Praja On Tour e i party Trend Up feat Urban legend.

Il second stage, Kinza, vedrà susseguirsi i djset dei party più in voga del momento con Badabing, Balla Italia, Pop Corn, Dancehall vs Reggaeton, Kabana on Tour, Machika, Nocheloca, Project X, Rewind, Salento Pie, Rainboll, Save The Duck e Vibras.

Il terzo palco, l’Hangar, ricostruisce la maratona techno ideale per i clubbers con Andrea Maggino, Andres, Conte, Dario Rausa, Davide Giannelli b2b Tanisi, DFKY, Fabluz, Fourth, Gianni Alessandrelli, Gianni Sabato, Guido Nemola b2b Nipo, Leblonde & Keyeffe, Luciano Licchetta, Lucio Di Seclì, Luii, The Clan, per chiudere in bellezza con il live dei MOEAIKE, il duo di producer elettronici che ha dedicato un intero album al Parco Gondar.

La quarta pista, Sound System, una vera e propria dancehall sul prato “Pasquetta Style”, sarà animata dalle sonorità reggae di Adriatic Sound (Papa Leu, Rankin Lele, Striunizzo, Morello), Bindolo, Early Luca, Easy Fire, Faya Free Sound, Heavy Hammer, Hypest Team, Kooloometoo Sound, La Marina, Lumera, Paparina, Mattune, Mighty Bass, Run It Sound, Simon Diggin, Simon Gs & Gaiser Tolo Fam, South Rockers e Tonio K.

Sul quinto palco, Natura, troveranno musica per le loro orecchie gli amanti di musica ricercata e indipendente, con le esibizioni live e djset di Dumming Dum, Mundial Nicolò Russo, Kosmico, Playgirls From Caracas, Protopapa, Vivaz b2b Erroi b2b Okee Ru.

Il sesto palco, Quercia, sarà occupato dalle rivoluzioni sonore di Andrea Fiusco, Alex De Salve, Blastereo, Checco C., Davide Cagnazzo, Davide Valente, Diego Dida, Francesco Vacca b2b Rkn, Hotswing (Allen), Jimmy Enne, Jerry Gala, Lele Dj, Marco Esposito b2b Ale Cataldi, Marco Rollo, Morris, Michele Marrocco, Naikb, Lady J b2b Giulia Fracella, Manuele Arghirò, Raffi, RBit, Salnto Guys, Savi Vincenti, Riccardo Invidia, Paolo Peluso b2b Sofia Colapietro.

Costi e biglietti

Ticket online su Dice: https://rebrand.ly/Pasquetta2023_ParcoGondar

INFOLINE: +39 327 82 15 783

Apertura botteghini ore 10:30

START ORE 11:00