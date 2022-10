Parcheggia il furgone e si dimentica il freno a mano: il mezzo si schianta contro un'auto in transito. A.A.A. proprietario del furgone indemoniato cercasi. Si è rischiata una carneficina. Momenti di panico in via Kennedy a Gallipoli: un furgone parcheggiato a metà strada, evidentemente senza il freno a mano tirato, scivola giù con le macchine che zigzagavano per evitarlo, fino a schiantarsi su un’auto che stava percorrendo il lungomare. Per fortuna nessun danno alle persone.

Cosa è successo

Erano circa le 13,40. Procedeva a retromarcia e man mano, nella discesa andava aumentando la velocità il furgone che non si sa chi, aveva parcheggiato più o meno all’altezza di un noto ferramenta. L’ignoto proprietario, pare un corriere che stava effettuando una consegna, si sarà sicuramente scordato di inserire il freno a mano, sta di fatto che il furgone ha iniziato a scivolare verso il mare, ovvero lungomare Galilei, ha cambiato corsia e si è andato a schiantare su un’auto che stava transitando sul lungomare, fermando così la sua folle corsa. Il tutto nel panico generale anche delle auto che procedevano in salita e che hanno fatto di tutto, fortunatamente riuscendoci, per evitarlo.