Parcheggi a Gallipoli? L'auto del "Corpo Diplomatico" fa da sé

Giornata battuta dal vento di tramontata, versante ionico. Difficile ipotizzare un assalto alle spiagge, per di più in considerazione del giorno infrasettimanale. Quindi, ampia disponibilità di parcheggi, avendone a disposizione. Solo che alla fine della litoranea sud di Gallipoli, di fronte al canale dei Samari, poco prima dei grandi alberghi e in corrispondenza dell'intersezione con la diramazione per la statale 274 Gallipoli-Leuca, parcheggi non ce ne sono. Così qualcuno ha pensato bene di declinare secondo bisogno la segnaletica orizzontale di canalizzazione dell'incrocio, posteggiando la propria berlina in quella che aveva tutta l'aria di essere una zona parcheggio riservata tutta per sé. La targa della vettura deve aver indotto in errore l'incauto automobilista, convinto di avere dalla sua una sorta di immunità extraterritoriale anche di questo tipo: ben stampigliata in blu, infatti, ecco la sigla CD, Corpo Diplomatico. Dov'è il problema? Tendina parasole e via: quando il mare chiama, tutto è permesso.