Gallipoli, autista abusivo con mazze da baseball e sfollagente a bordo: denunciato

Fermato all'alba mentre accompagnava a casa alcuni giovani vacanzieri. Ha rimediato una multa di 800 euro e il fermo amministrativo del veicolo per due mesi, insieme al ritiro della patente, l'autista abusivo controllato oggi dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, in servizio presso il Commissariato di Gallipoli come rinforzo estivo. Il conducente della navetta, sin dai primi controlli, è risultato sprovvisto dei titoli autorizzativi.

I precedenti



In più, da un controllo incrociato è emerso che lo stesso conducente esattamente tre giorni prima, mentre era alla guida di un altro mezzo utilizzato sempre per il trasporto di persone, è stato fermato dagli agenti di polizia che gli hanno contestato l’irregolarità della mancanza del registro di bordo, previsto nella licenza NCC.

Durante l’attività di identificazione, all’occhio attento dei poliziotti non è sfuggito che all’interno della navetta erano nascoste tre mazze da baseball, una in legno e due in metallo e due sfollagente telescopici in metallo.

Le armi improprie sono state sequestrate e l’uomo, un 35enne di Galatone, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi improprie atte ad offendere.



Le verifiche





Gli agenti hanno scoperto che il conducente, sanzionato e denunciato, una volta accortosi che era seguito dalla Polizia, aveva invitato i giovani trasportati, tutti 20enni provenienti dal Veneto e dalla Sicilia in vacanza a Gallipoli, innanzitutto a tenere spente le luci di bordo e ad addurre una buona scusa per giustificare la presenza di tutti loro nella navetta: avrebbero dovuto dire che stavano andando a fare colazione e che l’autista ed il suo collaboratore erano loro amici o che uno di loro non si stesse sentendo bene e che, per questo, avessero chiesto un passaggio. Ha anche aggiunto che se il controllo fosse andato bene avrebbero avuto il rimborso del prezzo pattuito (6 euro a persona andata e ritorno), oltre alla colazione pagata.

Gli altri controlli





Nei giorni scorsi sempre gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, durante i controlli effettuati, hanno fermato un’autovettura sospetta a Baia Verde, con a bordo sei giovani romani, tutti appena 18enni e senza mascherine.

Per questo motivo, i giovani sono stati sanzionati per violazione della normativa anti- covid e al 18enne conducente, trovato alla guida dell’auto con cilindrata superiore a quella che avrebbe potuto guidare un neo patentato, è stata ritirata la patente di guida.