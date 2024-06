Il grigio si colora: murales sulle case popolari. Un distretto artistico per far rivivere le periferie

Si scrive “Oh My G.A.D (Gallipoli Art District), si legge riqualificazione urbana delle periferie ed è un progetto ideato e realizzato da Farò Aps. In sostanza, il progetto vincitore si un bando prevede la realizzazione di tre murales su altrettanti grandi muri della periferia della città.

“Il progetto – spiegano dall’associazione - da noi ideato, prevede la realizzazione di un distretto artistico nella periferia della città di Gallipoli, attraverso tre murales verticali e un’opera orizzontale da realizzarsi nel campo da basket presente nel Parco di via Firenze”.

I lavori sono finanziati per il 90 per cento dalla Regione Puglia e per il 10 per cento da Farò, e hanno ricevuto riscontro favorevole dagli enti proprietari degli stabili in oggetto. I partner ufficiali del progetto sono 167/B Street di Lecce e Macarìa di Gallipoli.

I primi due lavori

Già dal primo di giugno sono iniziati i lavori per la realizzazione delle prime due opere murarie site in Via Varese e Viale Europa. I murales, che già stanno dando una splendida nota di colore in una zona piuttosto periferica, sono rispettivamente realizzati da Taxis e Cheko’s Art, artisti di spicco nel panorama della street art mondiale. Il completamento dei due murales è previsto entro la prossima domenica mentre nel mese di settembre saranno realizzate le ultime due opere (via Firenze e Parco di via Firenze).

Dopo i murales anche gli eventi

“Farò intende utilizzare i murales come mezzo, non solo di comunicazione visiva, ma soprattutto di adunanza. Oltre alla realizzazione delle opere, infatti, si intende organizzare dei veri e propri eventi di aggregazione sociale e culturale, dove gli artisti internazionali potranno incontrare quelli locali, per creare una rete collaborativa innovativa. Per tutta la durata del progetto (12 mesi) verranno organizzati dei laboratori artistici aperti a tutti”. Un invito forte e chiaro alla cittadinanza che è dunque invitata ad assistere alla realizzazione delle opere, in modo da avere l’occasione di fugare ogni curiosità legata al progetto e per scambiarsi punti di vista, idee e spunti preziosi per eventi e migliorie future. “La strada è il luogo dove siamo cresciuti e dove la nostra identità si è consolidata. Non bisogna togliere i bambini dalle strade, ma rendere le strade un posto sicuro per i bambini”, ribadiscono gli esponenti dell’associazione di volontariato di stampo ambientalista e formata da ragazze e ragazzi accomunati da una forte voglia di mettersi in gioco. L’associazione nasce nel 2021 a Gallipoli e da allora promuove attività di sensibilizzazione ambientale e giornate di pulizia volontaria nei siti degradati della città. “ Il nostro come obiettivo, quello di instillare il seme della curiosità nelle coscienze sopite, in modo che ci si possa muovere tutti con lo stesso moto verso una causa comune: il consolidarsi di una comunità consapevole che abita un territorio in modo eco-sostenibile”.