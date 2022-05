Gallipoli, minacce di morte al sindaco per avere la casa popolare: arrestato

Ha preteso una casa popolare utilizzando toni a dir poco educati. E ha minacciato il sindaco di Gallipoli sia telefonicamente che di persona recandosi negli uffici comunali.

L'arresto nella tarda serata di ieri

Si tratta di un gallipolino, conosciuto dalle forze dell'ordine come appartenente alla sfera della delinquenza locale, l'uomo arrestato nella tarda serata di ieri con l'accusa di avere minacciato di morte il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ed il consigliere comunale Giancarlo Padovano. Il primo cittadino e presidente della Provincia di Lecce è stato più volte raggiunto telefonicamente, al cellulare e al telefono fisso del suo ufficio, dall'uomo che ha preteso di avere la casa popolare - questa l'accusa - senza sottoporsi alla procedura della graduatoria.

APPROFONDIMENTI PAURA IN CITTÀ Lite fra vicini degenera: estrae la pistola e comincia a sparare.... ALTAMURA «Sono il figlio del boss, non pago». Abiti per 3mila...

Bitonto, minacce alla responsabile del canile comunale. «Vengo lì e ti uccido»

Minacce alla presenza della polizia

Ieri l'indagato, Stefano Della Rocca, 47 anni, le iniziali, si è presentato nuovamente nella sede dell'ufficio del sindaco e nonostante la presenza dei poliziotti del commissariato di Gallipoli ha continuato a minacciare Minerva e il consigliere.

La figlia prende 5 al compito. Il padre non gradisce il voto e prende a pugni il professore

Rischia sette ani di carcere

Per questo è stato arrestato in base alla legge varata nel 2017 per tutelare gli amministratori pubblici dalle minacce: "Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni". Carcere, per questa persona, difesa dall'avvocato Fabio Vincenti.