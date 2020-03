GALLIPOLI - Chiude il pronto soccorso: positivi un medico e due infermieri. Che si aggiungono al contagiato di un infermiere della direzione sanitaria e di quattro pazienti trasferiti al Vito Fazzi. Ci sono quindi 8 nuovi casi nel nosocopmio gallipolino mentre si stanno eseguendo 38 tamponi al personale della struttura direzionale.

Sottoposti a tampone anche gli operatori sanitari della Radiologia.



PAZIENTI TRASFERITI

Sono per ora 4 i pazienti di medicina contagiati, il reparto è stato chiuso. I quattro pazienti sono stato trasferiti al reparto Infettivi del Vito Fazzi. Un altro paziente di medicina sì trova sotto osservazione in isolamento in Pneumologia a Gallipoli.



L'ESPOSTO

Ha 77 anni, affetto da una cronica insufficienza respiratoria e da altre patologie, è stato ricoverato l'8 marzo nell'ospedale Sacro cuore di Gesù, a Gallipoli. E nell'esposto inviato al presidente della Regione, Michele Emiliano, al direttore generale della Asl, al direttore dell'ospedale di Gallipoli, ed al presidente della Provincia e sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, si sostiene che questo paziente sia stato sottoposto al tampone per la prima volta nove giorni dopo. E che ad oggi non siano stati comunicati gli esiti di quell'esame per stabilire se sia positivo o meno al coronvirus.



L'esposto porta la firma dei familiari del paziente ed è stato presentato dall'avvocato Angelo Ninni. Vengono ricostruite le degenze, i passaggi da un reparto ad un altro, nonché l'allarme creatosi in ospedale nel momento che è stata resa nota la positività di un infermiere.

Da Medicina Generale questo paziente è stato trasferito tre giorni dopo in Pneumologia, dove avrebbe accusato difficoltà respiratorie e febbre oltre i 38 gradi. Il primo tampone il 21 marzo, quindi dopo 13 giorni dall'ingresso in ospedale e dopo che il 17 marzo venne resa ufficiale la positività dell'infermiere. I familiari, per precauzione stanno rinunciando ad andare a trovarlo ed a portargli conforto. Questa mattina, intanto, un nuovo tampone: "In questo momento di gravissima emergenza i nostri interessi, seppure legittimi, cedano il passo all'interesse primario e superiore della salute pubblica. Ma vogliamo sapere perchè non è stata adottata sin da subito la procedura per contenere la diffusone del coranavirus, perchè non conosciamo ancora gli esiti del primo tampone e perchè il nostro caro è stato nuovamente sottoposto a un nuovo esame". Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA