Pedinava e minacciava la ex: arrestato un 45enne nel Salento

Perseguitava, minacciava e pedinava la sua ex compagna: è stato arrestato a Gallipoli un uomo di 45 anni, residente a Matino. L'arresto è stato portato a termine dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gallipoli, che hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce Liguori, su richiesta del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica Petrolo.

La vicenda è partita dalla denuncia

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata in Commissariato dalla vittima, stanca di essere pedinata, minacciata ed offesa in tutte le ore del giorno e della notte e in ogni luogo, anche sul posto di lavoro. L’arrestato, che nel corso degli anni, si sarebbe reso artefice anche di numerosi raggiri e truffe ai danni di altrettante numerose vittime, perlopiù donne, single e colte in momenti di fragilità emotiva personale e/o economica, avrebbe estorto loro con destrezza ingenti somme di denaro, per le più varie motivazioni, con la promessa che, nel più breve tempo possibile, avrebbe restituito quanto a suo dire, ricevuto solo in prestito.