Gallipoli, morto in spiaggia a pochi passi dalla riva. Inutili i soccorsi

Ha accusato un malore, sulla spiaggia, proprio vicino alla riva. Si è accasciato ed è morto a Gallipoli, un 78enne di Matino, Flavio Leopizzi, che si trovava sul litorale insieme ai suoi parenti. I fatti si sono verificati un tratto di spiaggia libera. L'anziano stava entrando in acqua, ma non si era ancora del tutto immerso. Sono intervenuti i bagnini di un lido vicino che hanno chiamato i soccorsi: il personale del 118 è intervenuto sul posto, nel tentativo disperato di rianimarlo, ma non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuta la capitaneria

Sul posto anche personale della capitaneria di porto di Gallipoli, per gli accertamenti di rito. Su disposizione del pm di turno la salma è stata restituita ai famigliari per i funerali e la sepoltura. Non vi è ragione di ritenere che vi siano altre cause, se non la morte naturale. Non si esclude che il forte caldo possa aver aver avuto un ruolo nella tragedia.