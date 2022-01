Una bottega culturale tra gli scaffali “magici”: lo scrittore apre una libreria

Una libreria indipendente e uno spazio culturale per coltivare idee, contaminazioni e soprattutto la passione per la scrittura. È il progetto di due giovani che, in un periodo di grandi difficoltà e in pieno stato di emergenza, hanno scelto il coraggio. Quello di intraprendere una attività di nicchia - sulla carta - destinata ad avvicinare ai libri e alla lettura.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ritorno a casa con un amaro: «Ripartiamo da Oronzo»

La lettura è indipendente



Freschi di inaugurazione, appunto. Lo scorso 22 dicembre a Gallipoli ha aperto le porte Macarìa, indie bookshop & bottega culturale. L'avventura è nata da un'idea dello scrittore gallipolino Andrea Donaera e di Edoardo Luigi Macrì di Melissano che, con Gaia Giovagnoli (libraia e social media manager) e Alessio Fasano (che curerà la sezione di fumetti) hanno partecipato al bando Pin della Regione Puglia dedicato alle giovani start up risultando vincitori.

«Macarìa nasce per unire libri e magia commenta Donaera in questi ultimi anni ho girato tanto per il mio lavoro di ghostwriter e i miei studi tra Bologna e Rimini, e durante la pandemia è nata questa idea che mi riporta a casa. A Gallipoli dove tanti giovani fanno cose belle e noi proveremo a fare cose belle di libri. E' soprattutto un avamposto culturale e uno spazio aperto dove faremo corsi, workshop di scrittura, incontri con autori, laboratori».

Grande spazio è riservato a case editrici e autori pugliesi. Non un competitor degli affiliati ai grandi gruppi. «Ci sarà continua Donaera - una selezione delle migliori case editrici indipendenti. In tutto ne avremo 50, molte delle quali pugliesi». Gallipoli si è dimostrata spesso territorio poco fertile per le librerie. «Proviamo a restare e coltivare qualcosa di buono in questa nostra terra conclude Donaera - e immagino il Salento come una grande città metropolitana fatta di legami e collaborazioni». Non resta che spulciare tra gli scaffali di Macarìa per scegliere i libri da cui lasciarsi incantare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA