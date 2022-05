Gallipoli, violenta rapina in un albergo: legano il portiere e scappano col bottino

Terrore nella notte in un hotel del centro di Gallipoli, la meta estiva del Salento preferita dai turisti: in quattro malviventi hanno immobilizzato e legato il portiere per poi farsi strada nell'albergo e mettere le mani sul denaro tenuto in cassa ed asportare una delle due casseforti. All'esterno c'era un complice a fare da “palo”.

In piena notte: armati

A dare l'allarme è stato il titolare dell'Hotel Palazzo del Corso su Corso Roma a Gallipoli quando questa mattina alle 5.30 si è recato in hotel ed ha trovato il portiere legato. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito attorno alle 4 di notte da quattro uomini armati di pistola, con evidente accento straniero.

Via la cassaforte

Dal sopralluogo effettuato dal proprietario con i poliziotti del commissariato di Gallipoli risulta che siano stati portati via 2.000 euro in contanti ed una cassaforte il cui contenuto non è stato ancora quantificato.

Videosorveglianza

Le indagini sono in corso e si stanno avvalendo anche dei sistemi di videosorveglianza dell'hotel, della strada su cui si affaccia e delle strade vicine.

La struttura

Palazzo del Corso è un hotel molto conosciuto a Gallipoli, una struttura nota anche per il recupero dell'architettura e il design interno. Location di tanti eventi ha anche ospitato in passato, durante il Premio Barocco, l'attore Alain Delon.