L’oro (nero) del turismo: a Gallipoli solo il 20% degli ospiti è “regolare”

C’è ma non si vede, almeno non ad occhio nudo. Per “stanare” il turismo sommerso la New Mercury - a cui Pugliapromozione ha commissionato uno studio specifico - ha analizzato i dati della raccolta dei rifiuti solidi urbani e quelli della vendita dei giornali. Il dato che emerge, in alcuni comuni pugliesi, è sorprendente e va ben oltre quella discrepanza - che pure è evidente - tra presenze esorbitanti da un lato e incassi per tassa di soggiorno che mancano sempre, inevitabilmente, di quote importanti.A Lecce, ad esempio, all’appello per il 2017 mancano 158mila euro: sui 708mila dichiarati, infatti, solo 550mila sono arrivati nelle casse comunali; a Gallipoli ne sono stati versati, sempre prendendo a riferimento lo scorso anno, 362mila: 38mila in meno rispetto ai 400mila inseriti nel bilancio. Ma, se vogliamo, questo è un nero facilmente rilevabile e altrettanto facilmente recuperabile, tant’è vero che i Comuni si sono già mossi per incassare le somme dovute. Esiste un nero più nero: sfugge a qualunque tipo di rilevazione e, per lo più, prolifera nelle seconde case. Quelle che, d’estate, diventano appartamenti per le vacanze di intere comitive che, praticamente, non esistono. E non pagano la tassa di soggiorno. Così, sebbene nell’ultimo biennio si sia fatto tanto - a partire dai numerosi blitz della Finanza - rimane la città di Gallipoli quella con il “moltiplicatore” più alto. Un esempio riferito al 2016 aiuta a comprendere meglio la portata del fenomeno: la Città Bella, secondo l’Istat, avrebbe raggiunto 504.651 presenze (cioè notti trascorse dai turisti italiani e stranieri nelle strutture cittadine). Ma dall’indagine Mercury risulta invece - e chi ha passato una serata estiva a Gallipoli ha visto a occhio nudo che quelle 500mila presenze sono un dato assolutamente sottostimato - che le presenze effettive, nello stesso anno, sarebbero state quasi due milioni e mezzo (2.462.643, per la precisione).Anche a fare un calcolo grossolano, i mancati introiti di tassa di soggiorno - per non parlare del resto - sono esorbitanti: se con circa 500mila presenze (considerando che l’imposta si paga a Gallipoli da giugno a settembre) si ottengono circa 350mila euro, all’appello manca quasi un altro milione e mezzo. Una cifra che una città dalle enormi potenzialità e dalle altrettanto evidenti criticità come Gallipoli non può più permettersi di perdere.