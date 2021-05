Un manto di “neve” fra gli alberi alla vigilia dell'estate: il paesaggio è da sogno

Sembra neve che candida e delicata si adagia a terra, sugli alberi, sulle auto. Si tratta invece del particolare fenomeno della fioritura dei pioppi che ogni anno segna, tra lo stupore di molti, l’arrivo ufficiale della primavera. Un effetto che al tramonto, come accade a Gallipoli nel bosco di Tenuta Patitari, diventa ancora più affascinante, da lasciare senza fiato di fronte alla grandezza della Natura.

La caratteristica

La caratteristica della fioritura di questi alberi è proprio il Pappo, una lanugine cotonosa simile alla cellulosa che a primavera si stacca dalle foglie e si diffonde nell'aria con il vento. Croce e delizia degli allergici perché spesso si pensa sia in sé causa di allergie; in realtà questa cellulosa serve a trasportare i semi della pianta, e a causare l’allergia sono i pollini che, per la sua caratteristica, attrae e diffonde.

Le curiosità

Tante le leggende e le dediche d’autore. Nel film Amarcord di Federico Fellini nelle primissime scene dal cielo sembrano scendere fiocchi di neve ed una voce pronuncia la frase “Le manine sono su e l’inverno non c’è più” riferendosi proprio ai piumini che annunciano la primavera. Sembra inoltre che i romani, a causa del fruscio prodotto dalle piccole foglie sotto l’effetto del vento, simile al brusio della folla, chiamassero questo albero "Arbor Populi" (Albero del Popolo), da cui deriva la denominazione "Populus".