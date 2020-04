Sorpresi in mare sul kitesurf: multati in tre

Non solo bicicletta e corsa. Anche il kite surf finisce tra le attività pagate carissime durante il lockdown salentino. Questa mattina infatti gli uomini del commissariato di Gallipoli hanno scoperto tre ragazzi in arrivo dai paesi limitrofi impegnati nel loro hobby. Incuranti del divieto di svolgere attività ludiche e sportive anche in mare, in totale violazione delle regole anti-contagio in vigore da settimane proprio per contenere il rischio di contagio da Corona Virus, stavano praticando kite-surf in località Punta Pizzo a Gallipoli.

I tre giovani che, con non poche difficoltà, visto i venti di burrasca che soffiano nella giornata di oggi sul litorale ionico, sono stati fatti immediatamente rientrare sulla battigia, sono stati sanzionati con una multa di 533 euro ciascuno. © RIPRODUZIONE RISERVATA