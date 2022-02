In fuga con lo scooter rubato, si schianta durante l’inseguimento

GALLIPOLI - Non un normale incidente ma un tentativo di fuga a bordo di uno scooter rubato finito nel peggiore dei modi: contro un'auto. E' successo a Gallipoli dove un 21enne del posto G.P., era stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri a bordo di un ciclomotore privo di targa ma invece di fermarsi all'alt dei militari ha deciso di ingaggiare un folle inseguimento per le vie della città.

Il tentativo di fuga dopo l'alt

Il giovane, a bordo di un Aprilia SR, era fermo sul ciglio della strada e parlava al telefono, quando è stato notato. Un militare fuori servizio gli si è posto davanti nel tentativo di bloccarlo, ma nemmeno questo è riuscito a dissuaderlo. La sua fuga è terminata pochi istanti più tardi contro un’auto, contro la quale è andato a sbattere dopo avere perso il controllo del mezzo a causa della forte velocità e dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Inutile il suo estremo tentativo di scappare a piedi: bloccato dalle forze dell’ordine, ha subito confessato che si trattasse di scooter rubato. Per il giovane gallipolino, già arrestato nel marzo 2020 per furto in appartamento, è scattato l'arresto ai domiciliari.