Gallipoli, incidente nel parco acquatico: trauma cranico per un bambino di 7 anni

Una giornata che sarebbe dovuta essere di divertimento all'Acquasplash di Gallipoli e invece rischia di trasformarsi in una tragedia. Un bimbo di sette anni ha sbattuto la testa, riportando un trauma cranico, all'interno del noto parco acquatico in territorio di Gallipoli.

In ospedale in codice giallo

Durante un gioco un bimbo si è scontrato con un altro e ha battuto con violenza la testa. È stato trasportato subito in ospedale, dove è arrivato in codice giallo.