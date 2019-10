Contro il guard rail, poi l'auto si ribalta tre volte: gravissima una madre, feriti i figli di 3 e 6 anni

Tragedia sfiorata ieri sera lungo la strada che da Lecce conduce a Gallipoli, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Nardò. Una donna di 45 anni, A.S. le sue iniziali, è andata a schiantarsi con la sua Toyota Yaris contro il guard rail.



A bordo dell'auto, che dopo l'impatto si è ribaltata tre volte, anche i figli della donna, di sei e tre anni. Sono ora in corso gli accertamenti del caso da parte della Polizia stradale, mentre la donna è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Lecce. Prognosi di trenta giorni per la bambina di 3 anni, di sette per il bambino. Entrambi sono sotto choc. © RIPRODUZIONE RISERVATA