Violento scontro a un incrocio all'ingresso di Gallipoli: distrutte due auto, conducenti in ospedale per le ferite

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla complanare della statale 101 da Lecce a Gallipoli, all'ingresso della cittadina ionica. In corrispondenza di un incrocio, di immissione sulla litoranea Gallipoli-Rivavella, due utilitarie sono entrate in collisione. Il violento impatto ha distrutto le due vetture, causando lesioni gravi ai due conducenti, trasportati in codice giallo uno al Fazzi di Lecce e l'altro al Ferrari di Casarano.

Sul posto per i soccorsi le ambulanze e i vigili del fuoco, intervenuti per estrarre i feriti dagli abitacoli deformati; carabinieri e vigili urbani per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: 13:02

