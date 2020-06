Baia Verde, grosso incendio devasta la pineta a ridosso delle spiagge

Brucia la pineta di Baia Verde a Gallipoli. Un vasto incendio sta interessando, dalle 14 circa, la pineta che si trova lungo il litorale Sud di Gallipoli, quello che dallo stadio porta verso i grandi alberghi. L'area interessata dalle fiamme dovrebbe essere quella più prossima allo stadio, a pochi metri dalla spiaggia che oggi, grazie al bel tempo, era affollata. La zona è, tra l'altro, molto vicina alle abitazioni.



Per domare il vasto incendio sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco da Gallipoli e dal comando provinciale di Lecce. Data la difficoltà riscontrata nell'arginare il fronte del fuoco, è stato necessario chiedere anche l'intervento dei mezzi aerei: un candair 30 è arrivato attorno alle 16 ed è stato decisivo nella lotta contro le fiamme: con sette lanci si è riusciti a spegnere il fuoco, che ha comunque divorato quattro ettari di vegetazione, tra pineta e macchia mediterranea. Sono ora in corso le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza l'area e impedire il formarsi di nuovi focolai.

Ultimo aggiornamento: 17:48

