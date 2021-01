A fuoco il furgone di un pescatore di Gallipoli: probabile la natura dolosa del rogo. Scattano le indagini

Incendiato il furgone di un pescatore di Gallipoli. E' avvenuto ieri sera, poco dopo l'ora di cena. Erano circa le 21.30, quando una pattuglia della sezione Volanti del commissariato di Gallipoli è intervenuta in via Carlo Massa per l'incendio di un furgone parcheggiato proprio lì e di proprietà di un pescatore del luogo.

Il furgone non è andato completamente distrutto né sono stati segnalati danni ad altri mezzi in sosta o agli edifici vicini. Sul posto anche i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per risalire all'origine dell'incendio che, dalle prime informazioni trapelate, sarebbe stato di natura dolosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA