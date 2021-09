Come in un sogno a occhi aperti questa mattina Gallipoli ha fatto la sua apparizione in porto la Club Med 2, il veliero più grande al mondo per crociere lussuose. «Il veliero, atteso da giorni, con i suoi 182 metri di lunghezza conferma Gallipoli nel circuito delle crociere di lusso», scrive con orgoglio su Facebook il sindaco Stefano Minerva.