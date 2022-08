«Facciamo un selfie?», poi il furto in discoteca. Beccati dalle forze dell'ordine con la refurtiva ancora addosso

La richiesta di scattare un selfie o qualunque altro mezzo per distrarre la vittima e poi commettere il furto. Diverse segnalazioni sono state raccolte dal Commissariato di Polizia di Gallipoli per una serie di furti in Baia Verde, all'interno di una nota discoteca della zona: l'obiettivo era quello di portare via collanine d'oro, orologi e persino smartphone.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI IN CITTà Dopo la rissa, sequestrati coltelli e mazze da baseball a Gallipoli LECCE Salento, controlli nella notte di San Lorenzo: un arresto e dieci denunce PRESICCE-ACQUARICA Ladri "pasticcioni", scassinano la cassaforte e innescano un incendio: paura nel Basso Salento NARDO' Nardò, tentano il furto con buco all'ospedale: ladri a mani vuote

Gli episodi

Sabato sera due giovani romani di vent'anni circa sono stati derubati delle collanine d'oro: l'autore del furto con strappo (aggravato, perché commesso con destrezza) è stato beccato. Si tratta di un 20enne di Caserta, aveva la refurtiva ancora addosso: negli slip. E nella scorsa notte un altro episodio simile: tre giovani ragazzi hanno subito il furto di tre smartphone e di tre carte di credito. A commettere il furto una coppia, ancora di Caserta: una donna di 24 anni e un uomo di 22, arrestato e condotto in carcere perché già con precedenti.