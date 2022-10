Gallipoli, arriva Europa la nave da crociera diretta a Corfù: in porto in anticipo

E’ tedesca e si chiama Europa la nave da crociera giunta ieri pomeriggio a Gallipoli. Proveniente da Messina e diretta a Corfù avrebbe dovuto fare tappa a Gallipoli domani mattina (12 ottobre), ma non ha resistito, ed è arrivata con un anticipo di una mezza giornata. A bordo circa 400 crocieristi oltre ai membri dell’equipaggio. Essendo arrivata in anticipo, per tutto il pomeriggio e la serata di ieri, i passeggeri sono rimasti a Gallipoli e hanno visitato il centro storico anche perché non erano previste altre escursioni.



In mattinata sono previste invece anche altre visite fuori città a bordo di pullman, ma nel frattempo il Comune di Gallipoli ha messo a disposizione oltre ad alcune guide turistiche, anche un servizio navetta dal molo al castello di Gallipoli, praticamente all’ingresso del centro storico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Ad accogliere la nave ed i crocieristi ieri pomeriggio, la consigliera delegata al settore crocieristico Titti Cataldi e il vice presidente di Confindustria Turismo Lecce Fernando Nazaro.