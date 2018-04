Lido Zen salvato dal Tar Per il Samara ancora tutto sospeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar annulla la revoca della concessione decisa mesi fa dal Comune per il Lido Zen. “Così deciso”, il Lido può riaprire e riprendere la sua attività. Il sindaco Stefano Minerva: «E’ una buona notizia per il turismo».Stessa spiaggia stesso mare, dunque per tutti gli appassionati dello Zen. Uno spiraglio di luce in uno dei periodi più bui per il turismo gallipolino, almeno per quanto riguarda leggi, burocrazia e regole da rispettare. Da una parte c’è il Parco Gondar, cui la magistratura ha negato il dissequestro e per il quale, quindi, si allontana la possibilità di costruire un cartellone eventi. Dall’altra, il lido Samsara al momento aperto grazie ad un dispositivo temporaneo del Consiglio di Stato - che si pronuncerà il prossimo 7 di giugno- ma sul quale pende ancora la spada di Damocle del contenzioso. Ora, però, con il verdetto sullo Zen il vento sembra aver cambiato rotta e spirare favorevolmente, anche per il futuro del Samsara.Il Tar infatti ha dato piena ragione al Lido Zen, che attraverso i suoi legali, Angelo Vantaggiato, Tommaso Fasiello e Marco Palieri, ha smontato una per una le tesi messe in piedi nella determina di revoca redatta dalla dirigente comunale Paola Vitali. E i giudici hanno annullato l’atto di revoca. Dunque, capitolo chiuso a meno che non sia il Comune a decidere di riaprirlo, facendo appello al Consiglio di Stato. Passo che, però, non sembra essere nelle intenzioni del sindaco Minerva. Prendendo atto del pronunciamento del Tar, infatti, il primo cittadino ha chiarito che «quella relativa allo Zen è davvero una buona notizia per il turismo e anche per tutto l’impianto delle spiagge, evidentemente non c’erano stati errori da parte dello Zen e ora non rimane che prendere atto del pronunciamento del Tar che sottolinea il fatto che non ci sia stato alcun uso difforme della spiaggia. Inoltre a supporto di tutto e di tutti ora c’è un’ordinanza balneare molto più chiara sulla quale fare riferimento. Comunque aspetteremo il dispositivo del Tar per approfondire ulteriormente la materia.Una materia che il giudice chiarisce in modo molto puntale. A proposito delle censure mosse dal Comune, secondo il quale la spiaggia era «adibita a posa di ombrelloni e sdraio, ma in realtà era utilizzata quale area ad uso discoteca come da rilievi fotografici effettuati all’atto dell’accertamento con la presenza di numerose persone intente a ballare», il Tar ha chiarito che «l’unica fotografia acclusa al suddetto verbale mostra la presenza delle strutture di balneazione (ombrelloni e lettini), nonché la presenza di numerosi bagnanti in acqua; trattasi pertanto di fotografia non significativa, sia perché scattata alle 18.30, e pertanto in orario in cui è consentito l’intrattenimento danzante, sia perché da essa non si denota in alcun modo l’abuso della concessione, posto che gli ombrelloni e i lettini non sono stati rimossi, sicché l’utente che voleva usufruire della struttura balneare nella sua connotazione “classica (stazionamento sotto l’ombrellone e/o adagiamento sul lettino) non vi era in alcun modo impedito dall’intrattenimento danzante in atto»Questo uno dei principali motivi di accoglimento del ricorso dello Zen, che con il titolare della concessione, Brunella Rausa, esprime grande soddisfazione: «Ovviamente ora il nostro pensiero è proiettato per il futuro e stiamo già lavorando per recuperare il ritardo che necessariamente abbiamo accumulato nei preparativi per la stagione ormai iniziata. Vogliamo cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dimostrato vicinanza in questo momento che per noi è stato innegabilmente molto difficile. Più di tutti, i nostri ringraziamenti vanno ai nostri legali che insieme ai nostri collaboratori hanno continuato a dimostrare di essere il valore aggiunto di questa azienda.