Allo stadio l'ultimo saluto a Francesco Errico: Gallipoli piange il suo ex sindaco

Duecento persone in attesa, sotto il sole, per un ultimo addio a Francesco Errico, ex sindaco di Gallipoli. Le prime duecento, mentre la Città Bella - caotica, vivace, sanguigna - si è fermata, in raccoglimento, per rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri e più amati, strappato troppo presto alla vita. In accordo con la famiglia, l'amministrazione comunale ha deciso di allestire la camera ardente nello stadio comunale Antonio Bianco per permettere ai cittadini, fino alle 14.30, di salutare l'ex sindaco: all'arrivo della salma, la benedizione da parte del parroco, don Salvatore Leopizzi. Il primo cittadino Stefano Minerva ha scelto lo stadio per via dell'amore che Errico aveva per lo sport e per il calcio ma anche per permettere a chiunque di dire addio a Errico, nel rispetto delle normative anti-covid. I funerali, in forma strettamente privata, si terranno poi nella cattedrale di Sant'Agata.

Francesco Errico, medico ed ex sindaco di Gallipoli, se n'è andato in un pomeriggio di sole. Lo piange una intera città che perde un figlio affettuoso e autorevole. Erano le 15.30 di ieri quando quel sole, di colpo, sulla cittadina ionica si è però velato: Gallipoli perde una grande luce, il cielo acquista una luminosissima stella.

Sempre sorridente, professionalmente preparato, politicamente corretto, mentalmente onesto, generoso, buono, solidale, allegro, cuore nobile, signorile, amante della musica e della buona cucina (era un ottimo cuoco), amico di tutti, appassionato della vita e della sua Gallipoli che ha curato, da medico, amministratore, ma anche da sportivo, Francesco Maria Errico è morto a soli 56 anni dopo aver combattuto come un leone quella malattia che non perdona. Il suo male si era manifestato poco dopo la scorsa estate, ma lui aveva preso di petto la situazione ed aveva continuato a lavorare anche tra una chemioterapia e l'altra: era un dentista molto affermato. Faceva la cura, aspettava un giorno, due al massimo e poi di nuovo lì con la sua cuffietta, camice e mascherina in prima linea per alleviare i mali dei suoi clienti.

Il ritratto



Generoso a lettere cubitali: Francesco Errico curava senza pretendere un soldo da chi sapeva essere in difficoltà, senza tante parole. Non si può dimenticare l'episodio, solo uno dei tanti, legato ad una giovanissima ragazza rumena che aveva tutti i denti davanti rovinati, ma nessuna possibilità economica essendo arrivata in Italia con un lavoro (e i magri guadagni) da badante. «Non può sorridere, falla venire e non ti preoccupare», ha detto a chi gliene aveva parlato. La ragazza è tornata a sorridere e questo per lui è bastato. Non ne ha voluto sapere di farsi pagare.

La carriera politica



Con lo stesso amore e con una passione sanguigna ha servito anche la sua città, iniziando la carriera politica nel 2003. È stato consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Divenne presidente del consiglio quando il sindaco era Vincenzo Barba e venne votato all'unanimità anche dall'opposizione, rappresentata allora da Flavio Fasano. Tutto questo sino al 2012, quando vinse le elezioni spiazzando al ballottaggio Salvatore Di Mattina, candidato della coalizione di centrodestra, e divenne sindaco. È stato un sindaco amato e stimato, anche se i problemi legati alla vita amministrativa lo portarono poi a rassegnare la dimissioni nel 2015. Da allora, pur non nascondendo profonda amarezza, uscì dalla scena politica. Ma non dalla vita cittadina, diventando presidente del Gallipoli Calcio e intraprendendo un'altra grande avventura per amore della sua città e con la passione di sempre.

La malattia



Negli ultimi giorni l'ex sindaco, ricoverato nell'ospedale di Tricase, si era sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla, subito dopo le notizie sulle sue condizioni sembravano essere più confortanti e avevano riacceso un barlume di speranza, poi ieri mattina alle 11 una complicazione che lo ha portato alla morte. Migliaia i messaggi di cordoglio che, nel giro di pochi minuti hanno riempito le pagine del web. Pensieri affettuosi e dolorosi di politici di colleghi, di amici di semplici cittadini. Il sindaco Minerva ha proclamato, per oggi il lutto cittadino.