«Gallipoli, dentro un metro di acqua trasparente»: l'omaggio di Albinati in una poesia d'amore

«Gallipoli, dentro un metro di acqua trasparente». Lo Jonio d’improvviso si riempie di pathos ed eros e Gallipoli si fa altare di un amore immortale cantato in versi. Nel suo ultimo libro lo scrittore Edoardo Albinati, gia premio Strega, raccoglie le poesie dedicate alla sua compagna, l’attrice e regista Francesca d’Aloja a cui è legato dal 2006. Un libro di poesie che è quasi un romanzo, in cui celebra l’amore celeste che non puó essere scomposto da un desiderio costante del contatto con la persona amata: un abbraccio, una mano stretta nell’altra, uno sguardo fisso che scova dettagli sempre nuovi di cui ci si innamora.

Il riscatto con la bellezza

Un piccolo canzoniere, insomma, in cui, scrive Albinati in una delle composizioni: «rivivo la nostra storia per intero. È così lunga e ha tanti indimenticabili punti su cui le dita scorrono e la mente si sofferma». E proprio Gallipoli è uno di questi indimenticabili punti: «Li ho messi insieme in un’altra poesia - ha dichiarato in una intervista- Meknés, Udaipur, Tor Cervara, Noyers, Gallipoli, dentro un metro d'acqua trasparente». Un’immagine che restituisce alla cittadina jonica dignità e incanto, che gli sono proprie, in quel mare nero di brutture e oltraggio che la cronaca racconta ogni giorno. Un riscatto che solo l’arte sa dare. È la poesia, bellezza.