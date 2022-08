Gallipoli, al porto ecco il mega yacht "El Leon", 54 metri di super lusso

Si chiama “El Leon”, batte bandiera italiana ed è un maxy yacht che fa bella mostra di sé nel porto di Gallipoli, attraccato al molo banchina Nicolò e Carlo Coppola. Nessuno ha idea di chi sia il proprietario o comunque chi vi stia "soggiornando". Certamente si tratta di qualcuno in grado di sostenerne le spese, che ha scelto il Salento per una tappa (come biasimarlo!).

Può attraversarre l'oceano

El Leon non è soltanto una imbarcazione di extra lusso. Era stata presentata al pubblico ed all’industria nautica in occasione del salone di Monaco. È lunga 54 metri, può raggiungere 30 nodi e può quindi attraversare l’oceano a velocità di crociera, con un range di 4800 miglia nautiche. È ormeggiata nel porto di Gallipoli, dove in tanti la stanno ammirando con il naso all'insù, andando a cercare sul web informazioni più dettagliate. Sul superospite che sta trascorrendo le vacanze nel mega resort galleggiante, non trapela nessuna informazione. Il più stretto riserbo, per ovvie ragioni di privacy.

Gli interni

Spettacolari le finiture interne, che nessuno ha potuto ammirare, se non sbirciando qua e là. C'è una piscina a sfioro, e un open space per la coinvivialità. I tessuti sono color sabbia, con cuscini blu e bordeaux e le finiture in noce ed ebano.