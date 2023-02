Donazione da 800mila euro al nipote, ma ora lo zio rivuole indietro i soldi: «Non li merita, è un ingrato»

Donazione da 800mila euro al nipote «ingrato». Lo zio chiede indietro i soldi. E' scontro a Gallipoli, nel Salento: protagonisti della vicenda lo zio e il nipote (famiglia molto conosciuta nella città ionica). Nel 2000 lo zio stacca un assegno al nipote dopo essere venuto a conoscenza delle difficoltà economiche del parente. Una bella somma che avrebbe dovuto spingere il fortunato nipote a comportarsi in maniera affettuosa nei confronto del ricco zio.

Il rischio

Invece così non è stato: a distanza di quasi vent'anni infatti lo zio chiede la restituzione della donazione. E il perché è presto detto: l'imprenditore gallipolino infatti è venuto a conoscenza di "di reiterati episodi di ingratitudine e di assoluta indifferenza nei suoi confronti oltre che di gravi ingiurie ai suoi danni in presenza di terzi contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, si attenderebbe in funzione ed in conseguenza dell’importante donazione" - si legge nell'atto di citazione del 9 giugno 2022. Ingiurie che il nipote avrebbe fatto anche in presenza di altre persone. A riscaldare gli animi, la richiesta di 5mila euro al nipote da parte dello zio che non riusciva a far fronte a delle spese e al pagamento delle bollette.

Cosa ha detto il nipote

In tutta risposta il nipote, invece che "restituire il favore" allo zio, ha iniziato a ingiuriare e deridere il parente davanti ad amici, famigliari e conoscenti, senza perdere l'occasione per utilizzare frasi del tipo: "Pezzente", "Morto di fame" dicendo a terzi che bisognava "stare alla larga da [...] perché ormai non contava più nulla" e che "bisognava allontanarlo ed emarginarlo".

La richiesta di restituzione dei soldi

Parole che lo zio non ha certo gradito e che, soprattutto, hanno provocato un effetto-rischio: quello cioé che il nipote, a distanza di venti lunghi anni, debba restituire la somma di 800mila euro che lo zio gli aveva donato.