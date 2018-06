Harley, cagnolina sprint, da Gallipoli a Copenaghen in sidecar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIPOLI - Harley è già pronta e domattina, sabato, partirà alla volta di Copenaghen a bordo del sidecar su cui prenderanno posto anche Alessia e Letizia. Harley, un nome che ovviamente dice tutto sulla moto che condurrà il trio da Gallipoli alla capitale danese, è una simpatica cagnolina adottata nel canile di Gallipoli. Viaggerà con Alessia Giorgino, commerciante di 39 anni, e Letizia Campeggio, ex commercialista di 50, entrambe di Casarano.Da Gallipoli a Copenaghen con un messaggio: dire no all’abbandono degli animali e dimostrare che si può viaggiare ovunque e comunque con il proprio amico peloso. In piazza Aldo Moro, a Gallipoli, il sindaco Stefano Minerva affiderà al trio il gagliardetto di Gallipoli da portare a Copenaghen, dove un funzionario del Comune danese a sua volta consegnerà il loro. Viaggeranno soltanto nelle prime ore del giorno o nel pomeriggio: in media 200 km al giorno, suddivisi comunque in tante soste per passeggiare e visitare i luoghi.