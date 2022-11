Controlli al porto di Gallipoli: via i rifiuti dalle banchine e multa salata ad armatore

Porto pulito in attesa dei turisti e multa da oltre 3mila euro ad un armatore. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli nella cittadina ionica. A bordo di uno Yatch è stato contestato un illecito amministrativo in tema di conferimento dei rifiuti. I militari hanno sanzionato il comandante e l'armatore dell'imbarcazione colpevoli di non aver compilato in maniera veritiera il modulo previsto di “Notifica anticipata di conferimento rifiuti” e trasmesso tutte le informazioni in esso contenute all' Autorità competente. La multa ammonta a 3.333 euro.

I controlli in porto e sulle banchine

Nell'ambito dei controlli della Capitaneria di porto di Gallipoli finalizzati all’operazione di pulizia di banchine nell’area portuale di Gallipoli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i militari hanno proceduto al recupero straordinario di diversi rifiuti disseminati nelle diverse aree portuali di Gallipoli. Le banchine sono state ripulite e rese ospitali in occasione dell’arrivo della nave passeggeri Amadea previsto nella mattinata di domani e dei turisti in transito.