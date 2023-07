Nascondeva la droga in un'aiuola. Arrestato 47enne di Gallipoli beccato dagli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Non si fermano i controlli interforze voluti dal Questore della provincia di Lecce nell’ambito del controllo straordinario del territorio e dell’ordine pubblico e che hanno visto sul campo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, insieme alla Polizia Locale, oltre alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, impiegate di rinforzo al Commissariato, ed alle unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

L'arresto

Durante l’attività di contrasto allo spaccio, gli agenti della polizia e gli uoomini della finanza hanno individuato un 47enne salentino, già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Controlli negli esercizi commerciali

Nell’abitazione, gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto, interrato nell’aiuola, un involucro contenente complessivamente oltre 150 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre la droga è stata sottoposta a sequestro penale.

Sono 26 le attività controllate e alcune sanzionate per occupazione abusiva del suolo pubblico. In alcuni casi, tavolini e sedie avevano occupato più del doppio dello spazio autorizzato, in altri casi invece le attività commerciali non avevano alcuna autorizzazione.

Il titolare di un negozio è stato multato per omessa esposizione dei prezzi di merce in saldo.

Le sanzioni

Il conducente di una navetta, sprovvisto di autorizzazione è stato invece sanzionato e il mezzo sequestratoper un periodo che va da 2 a 6 mesi.