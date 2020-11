In auto sul lungomare con chiavi alterare, martello e atrezzi da scasso. Due giovani denunciati

A spasso in auto sul lungomare Galilei di Gallipoli con chiavi alterare, cacciavite, martelli e atrezzi da scasso. A finire nei guai due giovani di Matino. La denuncia per un 27enne e un 26enne è scattato a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nor - aliquota radiomobile.

Nel corso della perquisizione veicolare della Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano i due giovani, e nello specifico nel cruscotto, sono stati ritrovati anche 4 telecomandi elettrici per auto nonché materiale frangi-vetro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due sono stati denunciati.

