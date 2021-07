Gallipoli, affitti irregolari a Baia Verde: scattano le prime multe e denunce

Affitti irregolari ed Ncc abusivi. Ancora controlli a Gallipoli da parte della Polizia di Stato e scattano denunce e sanzioni.

I controlli nella Città Bella

Si è vista sfiorare da una bottiglia di vetro lanciata da un gruppetto di ragazzi mentre era nel giardino della propria abitazione di Baia Verde. Stanca della situazione, una donna ha chiamato la polizia del commissariato locale per un intervento di controllo. Gli agenti di polizia hanno così identificato un gruppetto di 12 giovani in villeggiatura in un’abitazione vicina che, però, si sono dichiarati estranei al lancio pericoloso di bottiglia accusando altri coetanei che poco prima erano passati proprio da quella via ma che non conoscevano e non sapevano indicare dove abitassero.

Da qui sono scattati i controlli per verificare se tutti fossero in regola con l’affitto dell’abitazione e con i requisiti di abitabilità. I villeggianti hanno dichiarato ai poliziotti di aver preso in affitto l’abitazione per una settimana, attraverso un portale pubblicitario di un’agenzia, pagando 2430 euro per il soggiorno di una settimana. La referente dell'agenzia e la proprietaria di casa sono quindi state convocate in questura per i dovuti riscontri

Convocate in ufficio sia la referente dell’agenzia pubblicitaria e sia la proprietaria dell’immobile per effettuare i dovuti riscontri. Per la referente dell'agenzia è scattata una sanzione di 7mila euro per aver pubblicizzato sul sito internet gli appartamenti in affitto a Gallipoli senza però accreditarsi sul portale della Regione Puglia e senza ottenere ed indicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS), necessario per scongiurare le truffe on line e per risalire sempre e comunque al referente dell’immobile in affitto pubblicizzato.



La proprietaria dell’immobile invece è stata denunciata per aver omesso di comunicare alla polizia le generalità delle persone che hanno alloggiato nell’immobile nel periodo controllato dagli agenti e per non avere mai richiesto le credenziali “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno, obbligatorie per verificare, anche per il rischio di attentati terroristici, la movimentazione delle persone su tutto il territorio nazionale.

Ncc abusivi



Inoltre, durante i controlli ad alto impatto effettuati a Gallipoli durante la sera e la nottata di ieri sono state controllate circa 400 persone e sanzionato, per esercizio abusivo di noleggio con conducente (Ncc) un'altra persona del posto, il cui veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.