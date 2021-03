Gallipoli, in 4 giorni contagi raddoppiati. L'appello del sindaco: «Rispettate le misure di sicurezza»

Quattro giorni e i contagi da Covid-19 sono raddoppiati. Pochi giorni fa erano infatti 38, oggi - lo comunica il sindaco Stefano Minerva - sono 75: il focolaio è stato scoperto a partire da alcuni casi di positività in un ristorante della città rivierasca e in una macelleria. Entrambi gli esercizi pubblici sono stati chiusi su disposizione della Asl.

«I casi a Gallipoli sono ora 75. Un numero - ha scritto Minerva - che probabilmente continuerà a crescere considerato che in molti, in questi giorni, si stanno sottoponendo al tampone. Questo numero ci rattrista e non può farci abbassare la guardia: ieri sia la Polizia Locale che le altre autorità di competenza hanno svolto controlli serrati in tutta la città, alcuni in mia presenza. Ci tengo a precisare che, quello che è stato suggerito da molti, non è nelle mie facoltà: non posso chiudere la città, non posso negare l’accesso dai paesi limitrofi poiché siamo in zona gialla ma sto attuando, con ordinanze sindacali, tutte le possibili precauzioni. Ad ogni modo, sono fiducioso: confido nel comportamento di ognuno».

«Come sapete - ha proseguito il sindaco -, sono a disposizione per qualsiasi cosa così come lo è tutta la macchina amministrativa. Ci siamo, siamo tutti dalla stessa parte. Più di tutto, in questo momento, vorrei rivolgere il mio pensiero a tutti coloro i quali hanno contratto il virus. A loro il mio abbraccio ed uno collettivo a nome dei gallipolini. Un pensiero alle famiglie che hanno avuto una perdita, a chi ora è a casa da solo, a chi in questo momento vive un momento di sofferenza. Per oggi ho richiesto ancora uno sforzo congiunto per i controlli, abbiamo visto che molti tendono a non rispettare le prescrizioni e per questo ho chiesto alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine, che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo, di intensificare controlli e presenza. Quello che potete fare voi è evitare gli assembramenti, indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento sociale. Dipende anche da noi e dal nostro comportamento».