Gallipoli, cinque ristoranti chiusi per Covid. La Asl: boom di casi tra i giovani turisti

Sale a cinque il numero dei ristoranti chiusi per Covid a Gallipoli. I locali sono stati costretti a sospendere il servizio per questioni di sicurezza ma anche per la difficoltà a tenere aperto per via del personale contagiato. Il dato, che non sorprende vista l'enorme affluenza di pubblico nella cittadina jonica, incrocia quello sul numero dei contagi, che vede il Salento di nuovo primo tra le province pugliesi. Nelle ultime settimane infatti (come confermano il bollettino regionale e il report della Asl di Lecce) si è registrata una costante crescita dei nuovi casi nel Salento, dove i positivi sono oltre 800, con un incremento di 220 unità in sette giorni e 6 casi su 10 riguardano under 35.

Fedele (Asl): boom di casi tra turisti under 30

La conferma del fenomeno arriva dal direttore della Asl di Lecce Alberto Fedele. «Al momento l'incidenza dei casi covid su Gallipoli è legata al contagio di diversi turisti under30. La situazione è costantemente monitorata in città per evitare ulteriori focolai. I casi individuati sono stati posti in quarantena e come da prassi si sta procedendo al tracciamento dei contatti».

Le ragazzine romane contagiate in discoteca

Sempre di queste ore, inoltre, è la notizia del gruppo di amiche romane partite tutte sono contagiate dopo la vacanza a Gallipoli. Tra i turisti contagiati che hanno trascorso le vacanze a Gallipoli ci sono anche 4 ragazze venete. Loro si aggiungono a una lunga schiera di turisti rientrati nelle regioni di residenza positivi al virus, che hanno optato per un tampone molecolare, dopo aver avvertito alcuni sintomi. Nel Salento sono segnalati almeno 3 focolai sviluppatisi tra i giovanissimi presenti nelle mete rivierasche estive di Gallipoli e Otranto.