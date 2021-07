Alcol e schiamazzi fino all'alba: chiuso locale. In centinaia assembrati

Ancora una chiusura a Gallipoli a causa di assembramenti di giovanissimi fino all'alba.

Gli Agenti del Commissariato hanno proceduto ad elevare sanzione amministrativa nei confronti del titolare di un pubblico esercizio sito nella zona di Baia Verde, il Loupen, diventato ritrovo, in tutte le ore del giorno e della notte, di giovanissimi, con conseguente disturbo per la quiete pubblica e violazione della normativa prevista per la prevenzione del contagio al Covid-19.

Le segnalazioni dei residenti

In particolare verso le 4 di questa notte, gli agenti della volante, impegnati a presidiare il territorio di Baia Verde, in queste settimane meta della movida gallipolina, hanno riscontrato la presenza di centinaia di giovani intenti a bere bevande alcoliche, tutti assembrati e senza mascherine.

Peraltro nei giorni scorsi numerose erano state le segnalazioni al numero di emergenza 113 da parte di residenti e vacanzieri che hanno lamentato il disturbo della quiete, soprattutto nelle ore serali e notturne, a causa delle urla e degli schiamazzi provocati anche fino alle prime ore dell’alba.

Come detto, al titolare del pubblico esercizio è stata contestata la violazione della normativa anti-Covid, con l’applicazione la sanzione amministrativa di 400 euro, oltre alla sanzione accessoria della chiusura immediata dell’attività per la durata di 5 giorni.