Una cava di 24 ettari a Gallipoli (in provincia di Lecce) era stata trasformata in una discarica abusiva per rifiuti da demolizioni edili. Gli uomini dei carabinieri forestali e del Nucleo Investigativo (NIPAAF) di Lecce, nonché dal personale tecnico dei Presidi di Lecce e Taranto della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia hanno sequestrato l'area e denunciato 10 persone.

L'operazione

L'operazione ha avuto inizio con l'individuazione della cava tramite l'utilizzo di droni. Successivamente, le forze dell'ordine hanno accertato che il sito veniva utilizzato illegalmente come discarica di rifiuti provenienti da demolizioni edili. Al momento del blitz, sono stati rinvenuti tre autocarri carichi di rifiuti pronti per lo scarico, non registrati all'Albo dei Gestori Ambientali, e due mezzi meccanici utilizzati per livellare i rifiuti depositati illegalmente.

Dieci persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Lecce per gestione di rifiuti non autorizzata e realizzazione di discarica abusiva. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili del grave danno ambientale causato alla "Città Bella".