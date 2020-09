Tartaruga marina colpita con l'arpione: operata, è salva. Pochi giorni fa un altro esemplare preso a picconate: «Basta superstizione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Caretta caretta recuperata in zona Torre San Giovanni ( Gallipoli ), con un arpione conficcato nel collo. «Si trattava di un arpione, probabilmente un pezzo di una fiocina utilizzata da un soggetto di dubbia intelligenza per allontanare, o peggio tentare di uccidere, l’animale. Fortunatamente l’arpione - spiega la pagina Facebook Guidanimale che ha segnalato il ritrovamento - non ha intaccato organi vitali, attraversando pelle e muscoli e fermandosi accanto alle vertebre cervicali, e la rimozione chirurgica è avvenuta con successo».La tartaruga è stata avvistata da un pescatore e da un sub amatoriale, che hanno recuperato l'animale, in evidente difficoltà. I medici della Asl hanno provveduto ai primi accertamenti sul suo stato di salute e poi i veterinari del Centro Veterinario Lupiae l'hanno operata. Ora l'esemplare di Caretta Caretta si trova al Centro di recupero del Museo di Storia naturale del Salento, a Calimera, dove farà la sua convalescenza.«Nel Salento, molti anni fa - spiega Enrica Calò, dottoressa in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, “anima” della pagina di approfondimento Guidanimale -, si credeva che una tartaruga marina impigliata nella rete di un pescatore portasse sfortuna e che per scacciare la sfortuna bisognasse ucciderla. Nella stessa settimana sono arrivate due tartarughe con ferite chiaramente causate dall’uomo: una presa a picconate e questa.Mi chiedo se nel 2020 si possa ancora dare la colpa alla superstizione o se sia arrivato il momento di prenderci le nostre responsabilità e di parlare di crimini contro natura, maltrattamento di animali, ignoranza, e quel che è peggio, puro e semplice gusto per la crudeltà».