Bomba a Gallipoli, spari a Cavallino. Doppio allarme a tarda ora

Esplosione poco prima di mezzanotte a Gallipoli, in un cantiere edile di via Ariosto, in zona Lido San Giovanni. La deflagrazione dell'ordigno è stata avvertita in città e ha fatto accorrere in zona forze dell'ordine e vigili del fuoco. Verifiche in corso per gli opportuni riscontri.Pochi minuti prima, da tutt'altra parte, un altro episodio inquietante: a Cavallino sono stati esplosi sette colpi di pistola contro un’agenzia funebre, in via Miglietta. Sul posto i carabinieri. Al vaglio degli investigatori un possibile colegamento con quanto avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15,30, a Surbo, dove nei pressi di un bar sono stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco, finiti su un'auto in sosta, di proprietà di una insegnante (estranea ai fatti). Nel mirino molto probabilmente una persona sfuggita per caso all'agguato.