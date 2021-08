Gallipoli, blitz delle forze dell'ordine al mercato del pesce sotto gli occhi dei turisti

Ennesimo controllo congiunto delle forze dell’ordine nel mercato del pesce di Gallipoli. Il blitz di Finanza, vigili, nas e personale della Capitaneria di porto è scattato nel pomeriggio di oggi.

I controlli

I controlli congiunti servono a verificare se vi siano o meno occupazioni abusive da parte di "ristoranti" e prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità. Un blitz, annuale, che lo scorso anno - proprio nello stesso periodo - ha portato al sequestro di 30 tavolini oltre alsequestro anche di molluschi conservati male e a rischio per la salute del consumatore.

Un blitz che effettuato all'ora di punta in città, con tanti turisti e salentini alle prese non solo con l'acquisto del pesce ma seduti ai tavolini delle attività di vendita che organizzano aperitivi e "cene" sebbene - alcuni di loro - non abbiano l'autorizzazione per la somministrazione.