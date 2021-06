Gallipoli, auto rubata e data alle fiamme: scattano le indagini. Paura lungo la provinciale: vigili del fuoco in azione

Una Fiat Punto è stata rubata e poi incendiata, ieri sera a Gallipoli, in contrada Samari, lungo la strada per Taviano. L'auto apparteneva a L.S., 69 anni, del posto. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, per domare le fiamme e impedire che l'incendio si propagasse alle sterpaglie vicine, con disagi anche alla circolazione.

Sul posto anche le forze dell'ordine, nello specifico i poliziotti del commissariato di Gallipoli che dovranno ora risalire agli autori del furto e del successivo rogo. La pista più accreditata è quella di una vendetta, di una "resa dei conti" per liti e acredini che avrebbero visto coinvolto anche il proprietario della Fiat.

(A cura di Rita De Bernart e Vittorio Calosso)