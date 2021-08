Gallipoli, locale chiuso per assembramenti. Sul mare spacciatori pizzicati in un parcheggio

Un'altra, l'ennesima, chiusura di locale ieri a Gallipoli durante i controlli contro la movida pericolosa da parte del Commissariato di Polizia. Nella nottata di ieri, durante un pattugliamento degli Agenti del Commissariato di Gallipoli e dal Reparto Prevenzione Crimine di Siderno (Reggio Calabria), in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli come dispositivo di rinforzo estivo, si è notato sul centralissimo Corso Roma un assembramento di centinaia di giovani, per lo più senza mascherina e senza rispettare il distanziamento, presso un locale di somministrazione di alimenti e bevande: la pizzeria La Romana new style.

Le riprese della polizia

Ripreso tutto dalla polizia scientifica, il titolare è stato sanzionato per violazione della normativa anticovid con una sanzione di 400 euro ed il locale è stato immediatamente chiuso per un periodo di 5 giorni.

Droga sequestrata in un parcheggio

Mentre durante un controllo antidroga effettuato dalla squadra volante presso un locale di intrattenimento giovanile sulla litoranea sud di Gallipoli, gli Agenti nel parcheggio del locale hanno sorpreso alcuni giovani in atteggiamento sospetto che alla vista della volante, dopo essersi disfatti di un involucro, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. L’involucro immediatamente recuperato conteneva 17 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 21 grammi di cocaina e 3 dosi contenenti complessivamente circa 15 grammi di hashish. L’intervento della volante ha impedito che la droga, sequestrata a carico di ignoti, fosse spacciata ai giovani.