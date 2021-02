Comitiva di giovani senza mascherina: «Andiamo al mare». Bloccati e denunciati dalla Polizia

In 14 senza mascherina in una casa di Baia Verde. Alla porta, però, ha bussato la Polizia del commissariato di Gallipoli.

Alla richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, i giovani hanno risposto che erano lì insieme per andare al mare. Durante l’attività di identificazione è spuntata anche della sostanza stupefacente.

Nello specifico uno di ragazzi aveva addosso circa 3 grammi di hashish, motivo per cui gli è stata ritirata la patente e sarà segnalato alla Prefettura di Lecce per uso personale, a scopo non terapeutico, di sostanza stupefacente.

Tutti sono stati identificati e nei prossimi giorni verranno verbalizzati per violazione della normativa anticovid.