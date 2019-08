Carabinieri si fingono scaricatori di casse e arrestano il ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono finti scaricatori di casse di birra e hanno arrestato il ricercato. Operazione sotto copertura per i carabinieri che in questo modo hanno stretto le manette ai polsi di Bruno De Carlo, classe ’93, di Racale, ricercato dal 27 luglio scorso, perché condannato per una serie di reati, con un cumulo pena di due anni e 11 mesi di reclusione per evasione, furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti delitti commessi tra il 2012 ed il 2018.L'uomo si era sottratto alla cattura delle forze dell’ordine per godersi l’estate, ma i carabinieri di Gallipoli non gliel’hanno consentito. Mimetizzati tra i bagnanti sui lidi o fingendosi scaricatori di casse di birra nei pressi dei camioncini adibiti al trasporto e consegna alimenti e bevande per le paninerie della nota località turistica di baia verde sono rimasti in osservazione sotto il sole per tutto il pomeriggio, fino a quando il ricercato non ha tentato di entrare all’interno di un noto lido gallipolino. Immediatamente, senza che potesse rendersene conto, è stato circondato da un nugolo di persone con manette in mano. portato in caserma, dopo le formalità di rito, lo stesso è stato tradotto presso la casa circondariale di lecce per scontare la pena prevista.